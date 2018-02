Το “MindSphere World” ξεκίνησε με 19 ιδρυτικά μέλη

Η κοινότητα προωθεί την παγκόσμια εξάπλωση του οικοσυστήματος MindSphere

Οι γερμανικές βιομηχανικές εταιρείες στέκονται μαζί ως ηγέτες καινοτομίας σε βιομηχανικές λύσεις βασισμένες στο cloud





Συνεργαζόμενη στενά με 18 εταίρους, η Siemens AG ιδρύει το “MindSphere World“, έναν παγκόσμιο οργανισμό χρηστών για το λειτουργικό σύστημα MindSphere που βασίζεται στο cloud. Στόχος του είναι να επεκτείνει την παγκόσμια εμβέλεια του οικοσυστήματος που βασίζεται στο MindSphere.





Ο οργανισμός έχει επίσης σχεδιαστεί για να παρέχει υποστήριξη στα μεμονωμένα μέλη του για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των λύσεων IoT στην πλατφόρμα MindSphere και για την αξιοποίηση νέων αγορών στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό θα περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της βιομηχανίας από IoT MindSphere λειτουργικό σύστημα και συστάσεις για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων για τη χρήση των δεδομένων. Ένας άλλος ρόλος του οργανισμού θα είναι η προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας στο περιβάλλον του MindSphere.









‘Οπως δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens AG, Klaus Helmrich.

“Η ίδρυση του MindSphere World αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα προόδου στην προώθηση του οικοσυστήματος που περιβάλλει το MindSphere ως μια ανοιχτή πλατφόρμα IoT. Η ευρεία εμπειρία και η προσφορά όλων των συνεργατών του MindSphere World θα ανοίξουν ένα εντελώς νέο δυναμικό ψηφιοποίησης για τους χρήστες παντού”.









Η εναρκτήρια συνάντηση του MindSphere World πραγματοποιήθηκε στο καινοτόμο περιβάλλον ανάπτυξης και εργασίας “MindSphere OpenSpace” που άνοιξε πρόσφατα, ως τμήμα του νέου παραρτήματος του Factory Berlin. Πάνω από ένα χώρο γραφείων άνω των 13.000 τετραγωνικών μέτρων, το Factory Berlin – μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τη γερμανική κυβέρνηση, τη Siemens και άλλες εταιρείες – φέρνει σε επαφή αναγνωρισμένες εταιρείες τεχνολογίας με προγραμματιστές και νεοφυείς επιχειρήσεις. Το κέντρο του ενδιαφέροντος του νέου startup campus είναι το Internet of Things. Στο κατώφλι της εποχής της ψηφιοποίησης, το “MindSphere OpenSpace” δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τα μέλη του MindSphere World και άλλους χρήστες, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη εφαρμογών (apps) και ψηφιακών υπηρεσιών και να αξιοποιήσουν εξ’ ολοκλήρου νέες αγορές.





Ο κ. Jan Mrosik, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MindSphere World και Διευθύνων Σύμβουλος της Διεύθυνσης Digital Factory της Siemens, προσέθεσε:

“Με το να φέρουμε σε επαφή μια παγκόσμια κοινότητα που περιλαμβάνει βιομηχανίες και εταιρείες IT όλων των μεγεθών, από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, καθώς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε ένα οικοσύστημα βασισμένο στο MindSphere. Με αυτό το σκοπό, τα μέλη της Ένωσης συγκεντρώνονται για να δημιουργήσουν το MindSphere World – αρχικά στη Γερμανία και στη συνέχεια να το επεκτείνουν στη διεθνή σκηνή”.





Τα μέλη του οργανισμού συναντιούνται σε επιτροπές για να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως οι απαιτήσεις που θέτει η βιομηχανία στο MindSphere, οι έννοιες διακυβέρνησης δεδομένων και το PR έργο της Ένωσης.





Ο Bruno Geiger, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του MindSphere World και COO / CTO της Eisenmann,

“Η ανοιχτή δομή του MindSphere προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων για εμάς ως χρήστες, ιδιαίτερα λόγω της ανεξάρτητης από τον κατασκευαστή σύνδεσης των μηχανών και των εγκαταστάσεων, καθώς και όταν πρόκειται για την ανάπτυξη εφαρμογών. Στο πλαίσιο του MindSphere World μπορούμε τώρα να μιλάμε και σε άλλους χρήστες για τους τρόπους με τους οποίους οι επαναστατικές τεχνολογίες αλλάζουν το πρόσωπο της οικονομίας γενικά και για το προκύπτον επιχειρηματικό δυναμικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις λύσεις που βασίζονται στο IoT”





Ο Andreas Oroszi, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του MindSphere World και Senior Vice President Digital Business της Festo, σημείωσε:

“Επειδή η ανάπτυξη προτύπων διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην καθιέρωση ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος, τα μέλη του MindSphere World θα συνεργαστούν για να παρουσιάσουν συστάσεις για πρότυπα σε σχέση με εφαρμογές (apps) που βασίζονται στο MindSphere. Θα προτείνουμε επίσης λύσεις για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφόρων λύσεων βασισμένων στο MindSphere”





Τα ιδρυτικά μέλη του “MindSphere World” μαζί με τη Siemens AG περιλαμβάνουν τις εταιρείες: ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG, CHIRON Group SE, Eisenmann SE, Festo AG & Co. KG, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Grob-Werke GmbH & Co. KG, Heitec AG, Index-Werke GmbH & Co. KG, J. Schmalz GmbH, Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG, Kolbus GmbH & Co. KG, Kuka Aktiengesellschaft, FFG Europe & Americas (MAG IAS GmbH), Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH +Co. KG, Rittal GmbH & Co. KG, Sick AG, Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, Michael Weinig AG.