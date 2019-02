Μεγάλα ποσοστά ανησυχίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας εκφράζουν οι πολίτες παγκοσμίως. Για παράδειγμα, εννέα στους δέκα χρήστες θεωρούν το κυβερνο-έγκλημα ως απειλή για τη χώρα τους, δηλώνοντας ότι “αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια”. Οι πολίτες αισθάνονται ότι απειλούνται από το κυβερνο-έγκλημα και εμφανίζονται δύσπιστοι για το αν μπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί σύντομα. Μάλιστα, ένα 87% φοβάται ότι μελλοντικά θα αυξηθεί η πιθανότητα να πέσει θύμα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.





Iδιαίτερα ανήσυχοι για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με το “ESET Cybersecurity Barometer”, εμφανίζονται οι χρήστες που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές και online τραπεζικές συναλλαγές. Μάλιστα, ένα ποσοστό των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να κάνει ηλεκτρονικές αγορές ή onine τραπεζικές συναλλαγές λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή (19% και 20% αντίστοιχα). Τα ευρήματα αυτά είναι σίγουρα ανησυχητικά για τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα online καταστήματα θα πρέπει, επίσης, να λάβουν υπόψη ότι ένα 44% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αποκαλύπτει λιγότερες προσωπικές πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεται, καθώς φοβάται για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η ESET σε δείγμα 3.500 ενήλικων σε ΗΠΑ και Καναδά), ένα 70% εκφράζει την ανησυχία του για το κατά πόσο γίνεται κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων.





Do you agree with this statement: I believe the risk of becoming a victim of cybercrime is increasing?





Πλαστά μηνύματα

Η έκθεση, μεταξύ των άλλων ευρημάτων, διαπιστώνει ότι ένα ποσοστό 70% των ενήλικων Αμερικανών, που ερωτήθηκαν, δηλώνει ότι έχει λάβει πλαστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνήματα που ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Αντίστοιχο ποσοστό των ερωτηθέντων εξέφρασε ανησυχία για τις δραστηριότητες αυτές. Επιπλέον, ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανησυχεί για τον κίνδυνο να υποκλαπεί η ταυτότητά του (86%), ενώ συγκλονίζει το γεγονός ότι ποσοστό 30% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι έχει βιώσει τέτοιο περιστατικό.





Percentage of respondents registering concern about experiencing cybercriminal activity









Η έρευνα

Το ESET Cybersecurity Barometer είναι μια έρευνα που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει τη στάση του κοινού απέναντι στο κυβερνο-έγκλημα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων. Αυτό που την διαφοροποιεί από άλλες έρευνες είναι ότι έχει σχεδιαστεί από κυβερνητικούς φορείς, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών. Η έρευνα χρησιμοποιεί μια σειρά ερωτήσεων κατά τρόπο συνάδοντα με τις έρευνες που διεξάγονται στην Ε.Ε. για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να προκύψουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων, καθώς ο σχεδιασμός της έρευνας δεν επιτρέπει να χαρακτηριστούν τα αποτελέσματα μη αντιπροσωπευτικά ή μεροληπτικά.





Πηγή: sepe.gr