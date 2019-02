Προς μια μετά-ψηφιακή εποχή, όπου η επιδερμική χρήση της τεχνολογίας δεν θα είναι πια αρκετή, δείχνει να βαδίζει ο πλανήτης. Αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργούν εξαιρετικές νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να μετασχηματίσουν ολόκληρους κλάδους. Σε αυτή τη νέα, μετα-ψηφιακή εποχή, οι επιχειρήσεις κρίνονται από την ικανότητά τους να διαχειρίζονται ένα σύνολο νέων τεχνολογιών, που μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες σε πελάτες, υπαλλήλους και επιχειρηματικούς εταίρους.





Ποιες είναι όμως οι νέες τεχνολογικές τάσεις που θα επαναπροσδιορίσουν το επιχειρείν τα επόμενα τρία χρόνια και θα σηματοδοτήσουν τη μετά-ψηφιακή εποχή; Η μελέτη «The Post-Digital Era is Upon Us — Are You Ready for What’s Next?» της Accenture εντοπίζει πέντε αναδυόμενες τεχνολογίες, στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν οι εταιρείες, ώστε να επιτύχουν στο σημερινό -ραγδαία εξελισσόμενο- τοπίο. Η πρώτη αφορά το «DARQ Power». Οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger), τεχνητής νοημοσύνης, εκτεταμένης πραγματικότητας (Extended Reality) και κβαντικής πληροφορικής (Quantum Computing) αποτελούν καταλύτες αλλαγής. Στην ερώτηση σχετικά με το ποιες από αυτές τις τεχνολογίες θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τους τα επόμενα τρία χρόνια, το 41% των στελεχών κατατάσσει στην πρώτη θέση την Τεχνητή Νοημοσύνη με διπλάσιο μάλιστα ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες DARQ.





Τεχνολογικός κορμός





Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι για μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων, το 79, οι ψηφιακές τεχνολογίες, και συγκεκριμένα η κοινωνική δικτύωση, οι κινητές εφαρμογές, η ανάλυση δεδομένων και το cloud, αποτελούν ήδη τμήμα του κεντρικού τεχνολογικού τους κορμού. «Οι επιχειρήσεις σήμερα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες τους επιτρέπουν να κατανοούν τους πελάτες καλύτερα, τους παρέχουν περισσότερα κανάλια για να τους προσεγγίζουν, και τους δίνουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τα οικοσυστήματά τους με νέους εταίρους. Παρόλα αυτά, οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν αποτελούν πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα- αλλά μόνο εισιτήριο εισόδου» αναφέρει η μελέτη. Μια άλλη τεχνολογική τάση, η οποία θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον μετασχηματισμό του επιχειρείν είναι αυτό που η έρευνα αποκαλεί «Get to Know Me: Ανακαλύπτοντας τη μοναδικότητα». «Οι αλληλεπιδράσεις που βασίζονται στην τεχνολογία δημιουργούν μια διαρκώς διευρυνόμενη τεχνολογική ταυτότητα για κάθε καταναλωτή. Αυτό το στοιχείο θα είναι το κλειδί για την κατανόηση της επόμενης γενιάς καταναλωτών και για τη δημιουργία ουσιαστικών και εξατομικευμένων σχέσεων που βασίζονται στην εμπειρία» αναφέρει η μελέτη. Δεν είναι τυχαίο ότι το 83% των στελεχών θεωρεί ότι τα ψηφιακά δημογραφικά στοιχεία προσφέρουν έναν νέο τρόπο να εντοπίζουν εμπορικές ευκαιρίες, ενώ το 85% εκτιμά ότι οι ολοκληρωμένες λύσεις εξατομίκευσης και η παράδοση σε πραγματικό χρόνο θα αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο κύμα.





Ασφάλεια





Η ασφάλεια των οικοσυστημάτων θα παίξει καίριο ρόλο στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται. «Στην εποχή των οικοσυστημάτων, η επιχείρηση στηρίζεται στη διασύνδεση, γεγονός που αυξάνει την έκθεση της σε κινδύνους. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η ασφάλεια πρέπει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στις προσπάθειές τους, καθώς συνδέονται και συνεργάζονται με ολόκληρα οικοσυστήματα για την παροχή κορυφαίων προϊόντων, υπηρεσιών και εμπειριών» τονίζει η μελέτη. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι μόνο το 29% των στελεχών επιβεβαίωσε ότι οι συνεργάτες τους εργάζονται επιμελώς ώστε να συμβαδίζουν και να προσαρμόζονται αναφορικά με την ασφάλεια. Στο μεταξύ, το εργατικό δυναμικό και το εργασιακό περιβάλλον θα απασχολήσουν τις επιχειρήσεις παγκοσμίως την προσεχή τριετία. «Καθώς το εργατικό δυναμικό μεταβάλλεται σε «Human+» -όπου κάθε εργαζόμενος συνδυάζει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του με ένα ολοένα αυξανόμενο σύνολο δυνατοτήτων, οι οποίες καθίστανται δυνατές μέσω της τεχνολογίας- οι εταιρείες πρέπει να υποστηρίξουν έναν νέο τρόπο εργασίας στη μετα-ψηφιακή εποχή» σημειώνει η Accenture. Δεν είναι τυχαίο ότι το 71% των στελεχών πιστεύουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι πιο ώριμοι ψηφιακά από την ίδια την επιχείρησή τους, με αποτέλεσμα να την περιμένουν να συμβαδίσει.





