Σε ποιες περιοχές θα κυριαρχήσουν πρώτα

Συσκευές και εταιρείες

Κατακόρυφη άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει η αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας μια εντελώς νέα αγορά που σταδιακά θα αντικαταστήσει τις συμβατικές συσκευές.Οι έξυπνες συσκευές μπορούν να ελέγχουν και να μετρούν την ενέργεια που καταναλώνουν και να συνδέονται στο διαδίκτυο ώστε να μεταφέρονται τα δεδομένα και ο έλεγχος της λειτουργίας τους στον χρήστη.Η παγκόσμια αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών έχει παρουσιάσει ήδη σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η κύρια παράμετρος που προκαλεί άνοδο στην ανάπτυξη της αγοράς είναι η αυξανόμενη επέκταση του Internet of Things και η ανάγκη για έλεγχο στην κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας.Μέσω έξυπνων οικιακών συσκευών οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τα συστήματα ψυχαγωγίας, τον φωτισμό, την ασφάλεια και πολλά άλλα. Για να πραγματοποιήσει μια τέτοια λειτουργία, ο χρήστης απαιτεί σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο που ελέγχεται από συσκευές όπως smartphone. Η παγκόσμια αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών θεωρείται η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή αγοράς σε όλο τον κόσμο.Για να μπορέσει να αξιοποιήσει τη λειτουργία τους, ο χρήστης απαιτείται να έχει σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο και η ανάπτυξή τους συνδέεται με τις εξελίξεις στην ταχύτητα των συνδέσεων. Η παγκόσμια αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών θεωρείται ότι βρίσκεται στην πιο ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή αγοράς σε όλο τον κόσμο.Σύμφωνα με την Market Research Future (MRFR), “Smart Home Appliances Market, προβλέπεται ότι το 2030, η αγορά των έξυπνων οικιακών συσκευών αναμένεται να φτάσει τα 123.4 δισ. ευρώ και να αυξάνεται την περίοδο αυτή κατά 18.40% το χρόνο από το 2022 ως το 2030.Η επέκταση στη χρήση έξυπνων συσκευών δεν θα γίνει με ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις χώρες. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ η αγορά έξυπνων οικιακών συσκευών αναμένεται να σημειώσει σημαντική επέκταση ως το 2030.Η Βόρεια Αμερική προβλέπεται, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της MRFR ότι θα έχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις έξυπνες οικιακές συσκευές μέχρι το 2030, καθώς είναι early adopter. Οι αυξανόμενες επενδύσεις σε έργα έξυπνων δικτύων και το βιοτικό επίπεδο και η διάθεση των ανθρώπων να υιοθετούν τις τεχνολογικές καινοτομίας κάνει τις ΗΠΑ τη χώρα που θα αναπτυχθούν πρώτα οι έξυπνες συσκευές. Γενικότερα, στις ανεπτυγμένες χώρες όπου γίνονται τα περισσότερα νέα κτήρια και ανακατασκευές αυξάνεται και το ρυθμός υιοθέτησης έξυπνων συσκευών.Για τους λόγους αυτούς και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προβλέπεται επίσης, να μεγάλη ανάπτυξη έξυπνων συσκευών ως το 2030. Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για έξυπνες πόλεις σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Ινδία είναι μια άλλη πρωταρχική πτυχή που προκαλεί άνοδο στην ανάπτυξη της νέας αυτής αγοράς.Μεταξύ όλων των προϊόντων, ηγετική θέση θα έχουν τα ψυγεία. Τα έξυπνα πλυντήρια ρούχων και πιάτων και τα αιρκοντίσιον. Κι αυτό γιατί είναι οι συσκευές που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και είναι αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων στην εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας.Καθώς το κύριο μέρος των πωλήσεων θα γίνεται από τα φυσικά καταστήματα, καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των πωλήσεων των έξυπνων συσκευών είναι η διαθεσιμότητα ενός ειδικού συνεργάτη/πωλητή που θα βοηθάει στην αξιολόγηση του προϊόντος.Οι έξυπνες συσκευές χρησιμοποιούνται σε πολλούς κλάδους, αλλά οι έξυπνες συσκευές για το σπίτι αναμένεται να έχουν σημαντική ανάπτυξη, καθώς θα μπορούν όλο και πιο αποτελεσματικά να μοιράζονται δεδομένα.Η νεότερη τάση είναι η δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συσκευών κάτι που θα δημιουργεί δυνατότητες για επιπλέον χρήσεις και εφαρμογές.Οι εταιρείες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη των έξυπνων οικιακών συσκευών είναι όμιλοι από Σουηδία και Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κορέα και Ινδία. Οι κύριες εταιρείες που τις αναπτύσσουν είναι οι Haier Group Corporation (China), Electrolux (Sweden), Samsung Group (Korea), LG Electronics Inc. (Korea), Whirlpool Corporation (U.S.), Fujitsu General Limited (Japan), Dacor (U.S.), Voltas Limited (India), Panasonic Corporation (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany).